金曲歌王林俊傑不僅在華語樂壇是出了名才子，擁有多首膾炙人口的曲目，獨特嗓音更是讓他征服全球歌迷。林俊傑在演藝圈好友眾多，日前才曬出與韓國天團BIGBANG成員GD（權志龍）成為好友，今（24）日又上傳同框昔日香港男神吳彥祖，讓網友驚呼他根本「人脈富翁」。

來自馬來西亞的林俊傑來台發展後，交了不少好朋友，天王周杰倫就是他的好友之一，先前還有合作韓國偶像鄭容和，據悉，連蘋果公司執行長提姆庫克（Tim Cook）都是他的朋友；今年除夕夜（21日）林俊傑打卡在美國，到「比佛利山莊」過節，沒想到意外認識韓國天王級偶像GD，還曬出2人合照。

林俊傑同框吳彥祖，網友相當震驚兩人居然是朋友。（圖／摘自林俊傑IG）

在眾人還讚嘆林俊傑交友廣闊時，今（24）日他又在IG更新動態，興奮地說，「LA fam CNY dinner part2」，透露人還在美國洛杉磯；這次與林俊傑同框的人也是大咖，正是近年到美國發展的港星吳彥祖，他昔日可是香港四大美男，看起來兩人早就好朋友，難得能聚在一起，彼此臉上都笑得不亦樂乎。

林俊傑在農曆過年期間，雖然沒有回家鄉，人在美國一樣有朋友陪伴，讓網友都很震驚，「JJ你的朋友好多喔」、「幾天前是GD，今天是Daniel（吳彥祖），太誇張了」、「林俊傑就是人脈富翁」、「羨慕林俊傑」、「還有誰你不認識」。