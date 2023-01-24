有「台灣王爺總廟」的台南北門南鯤鯓代天府，在大年初一抽出國運籤「唐太宗令武媚娘賞花」，廟方解讀是為上上籤，代表國家興榮時機的開始。台北市議員游淑慧看到後也給出自己的解讀，稱該籤其實是預言「2024年會順利下架民進黨」，不少網友看到後也紛紛留言，直呼解得漂亮。

對於「唐太宗令武媚娘賞花」一籤，南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜表示，該廟的國運籤不論政治，只論民生經濟，今年的國運籤有很好的寓意，因唐朝是盛世，外邦紛紛來朝拜，所以代表自今年開始，台灣的民生經濟會持續向上發展。他還強調，此一上上籤是五王給大家的鼓勵，未來會朝更好的方向走。

而游淑慧今（24）日則在臉書發文表示，解籤應該依照歷史，「武媚娘賞花，然後『唐朝就在武則天手中改朝換代了』，且2024年大選投票按理在兔年尾聲，希望如本籤預言，兔年會順利下架民進黨、改朝換代……果然上上籤。」

網友們看到游淑慧的妙解國運籤，多為贊同「突破盲點了」、「此乃神意也！」、「2024改朝換代台灣才會好」、「對！明年要2月才是龍年！」；不過也有人持不同看法，提到「我是不相信抽籤啦！但真的希望2024可以換黨換人做做看！」、「武則天把李唐江山帶到一個新高度，像是廣開言路、選拔寒門科舉、打壓世家大族，蔡英文她能嗎？」