由於瑞典的反土耳其示威活動惹毛安卡拉，導致瑞典加入北約進程遭遇瓶頸。對此芬蘭今天首度鬆口表示，將被迫考慮在沒有瑞典的情況下獨自申請加入北約。

法新社報導，去年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，與俄羅斯共享長達1300公里邊界的芬蘭和瑞典決定終結長達數十年的軍事不結盟政策，一起申請加入北大西洋公約組織（NATO）。

芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）今天告訴芬蘭國家廣播公司（YLE），「我們必須進行評估，以了解是否發生從長遠來看將阻礙瑞典繼續前進的狀況。」

不過他強調，「現在針對此事決定立場仍為時尚早」，目前看來，與瑞典聯合申請加入北約仍是「第一選擇」。

瑞典外交部長比爾史特龍（Tobias Billstrom）今天則告訴媒體記者，他「正與芬蘭當局聯絡，以釐清對方言論的真正意涵。」

哈維斯託後來又在記者會上澄清，稱他無意「揣測」芬蘭將單獨加入北約，「因為兩國似乎都在取得進展」，並強調雙方對聯合申請的承諾。

不過，他說，「當然，在我們內心深處，我們正考慮特定國家將被永久禁止加入（北約）的不同狀況。」

上週末，丹麥極右翼政黨黨魁帕魯丹（Rasmus Paludan）獲准在土國駐斯德哥爾摩大使館外焚燒可蘭經，此舉不僅惹毛安卡拉，也激怒世界各地的穆斯林國家。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）昨天對此回應，瑞典不應再指望土耳其會支持他們加入北約。瑞典與芬蘭的加入申請，需要土國等北約30個成員國全數批准。

與此同時，哈維斯託今天表示，芬蘭、瑞典與土國就加入北約的三方談判需要暫停數週。

他在電話採訪中告訴路透社，「在我們回到三方會談之前，需要暫停一下，看看當前局勢塵埃落定後，我們的狀況如何，因此不應先下定論。」

他說，「我認為接下來會有數週的休息時間。」

安卡拉當局此前曾稱，若瑞典想要加入北約，首先要對土國視為恐怖分子的人採取更明確立場，這些人主要包括庫德族武裝分子，以及一個2016年發動政變未遂的組織。（譯者：施施）1120124