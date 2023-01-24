宜蘭縣大同鄉南山村晚上6時許空中下冰霰，宛如雪花飄。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

春節連假期間，今（24日）寒流來勢洶洶，宜蘭縣大同鄉南山村海拔1200公尺，亦為全縣地勢最高的村落，晚上6時許空中下冰霰，宛如雪花飄，遊客、村民不畏寒冷，在氣溫攝氏-2度下的戶外，手機拍不停，直呼「下雪了，好美喔！」

公路總局第四區養護工程處獨立山段段長林士智表示，位於台7甲線路段上的南山部落，晚上6時許氣溫約-2度左右，空中下了些許的冰霰，不到30分鐘的時間就停了，還是有很多民眾捕捉到不少宛如雪花飄的畫面。目前南山路段路面無結冰，故亦尚未封路，已請進駐之開口契約商人員，增加巡查頻率。