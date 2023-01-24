2023突破我的想像限制！有網友在網上分享，過年期間行駛在國道上，竟然發現一旁有輛廂型車駕駛，竟然「解放雙手」在吹笛子，超誇張的行徑，讓拍攝者一旁的妹子驚呼連連「太扯了啦！傻眼，到底怎樣啦」；對此，網友也表示「過個年什麼妖魔鬼怪都出來了」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，並上傳1段14秒影片，從影片中可聽見，一旁有妹子喊著「他來了，他來了，這台，這台」，畫面就就出現1輛廂型車，而廂型車的駕駛竟然「解放雙手」在吹笛子，妹子看到這幅景象，不僅笑翻也驚呼連連表示「太扯了啦！傻眼，到底怎樣啦」。

影片一出，網友紛紛留言表示「第一個實現自己幫自己西索米的男人」、「現在你才知道外面很多瘋子」、「你又知道人家的車子不是聲控的？」、「聲控的車吧，別少見多怪了」、「睡覺的都有了，吹個笛子就不用大驚小怪了」、「過個年什麼妖魔鬼怪都出來了」、「哇！這台有自動駕駛欸」、「2023突破我的想像限制」。