過年返鄉，對於晚輩或媳婦來說，總是不小的挑戰。就有一名女網友PO文表示，曾經有陣子相當不好過，夫妻倆手頭都很緊，紅包沒辦法包太多，公婆笑回只是心意而已，沒想到看到金額後秒變臉，大罵「怎麼好意思」。

女網友在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》PO文回憶，說到幾年前，她和丈夫日子難過，實在沒什麼錢，幾乎快要吃土，所以丈夫就出現去跟爸爸媽媽溝通，坦言今年紅包沒辦法包太多。

公婆聽到後，大氣表示「沒關係啦，紅包只是過年的一個紅而已，代表心意，不一定要多少錢」。讓他們放下心中大石，最終各包1200元紅包給公婆。

未料公婆看到金額後當場變臉，氣得大罵丈夫：「我辛苦把你養這麼大，你好意思包1200喔？至少也要包個XXXX」。原PO表示，只好趕快跟丈夫硬湊重包，大嘆「說好的心意呢？果然錢才是重點吧」。

原PO補充，過往紅包都包得很足，只有那年手頭真的比較緊，所以包1200，並非自己吝嗇。網友看到也搖頭：「談到錢，再親的人都會變臉」、「代表你們以前包的太多」、「其實紅包袋才是多餘的那個」、「遇到惡公婆了，我們家的就真的只收紅包袋，把鈔票退給我」、「孩子都過不下去了還要大紅包，所以這對公婆養孩子是為了投資賺錢？」、「場面話長輩都很會講」、「我都叫我兒子不用包...」。