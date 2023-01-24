2022九合一選舉綠營慘敗，除了與前新竹市長林智堅被踢爆論文抄襲有關外，他任內的新竹棒球場翻修工程落漆也造成骨牌效應。政論Vtuber「高雄林小姐」將新竹棒球場的空拍圖與其他正常球場對照，驚呼「好像被家暴過！」網友們看了也傻眼紛喊「恐怖球場」、「形狀太詭異了」。

高雄林小姐談到自己近年很少回屏東，因為前幾年把年邁的外婆接到高雄住了，正要打開Google-Earth給大家看屏東街景，沒想到一打開是雲林斗六棒球場，原來她之前曾秀給大家看新竹市立棒球場有多糟糕，當時她問李佳芬，李佳芬說雲林的棒球場還不錯。

（影片來源取自《高雄林小姐》若有移除請見諒）

「我那時候看了好幾個棒球場，這邊都有我的搜尋紀錄。」林小姐指出，如果是民眾拍的照片，可能有角度問題，所以她從上空來看球場。「這個是台中洲際棒球場，我覺得看起來很不錯！」周邊的交通規劃也很不錯，旁邊有一顆大棒球，還有洲際棒球文化園區，以及建設預定地等。

林小姐表示，媒體都說尼加拉瓜台灣捐錢的那個球場蓋得很漂亮，「那我不想只看官方的圖片，我就想看一下到底是有多漂亮？」她秀出空拍圖並補充：「妳看到那個黑黑的地方是高空的雲，雲有遮擋到衛星」只見周邊動線也都很不錯。

從正上方衛星空拍圖鳥瞰新竹棒球場，更顯形狀詭異，網友直呼恐怖。（圖／取自Vtuber《高雄林小姐》直播）

「看一下我們高雄的澄清湖棒球場，我總覺得這樣看比較準。」林小姐說，就實際上他們的養護怎麼樣，看一看比較一下。「你剛剛記得好多球場的樣子對不對？然後看一下新竹市立棒球場，它特別地詭異！各位，你看到這些奇怪的，都不是雲啊，好奇怪喔，看起來很詭異！」

林小姐強調，然後附近的動線不是很好，跟民宅有點太接近，「甚至民眾直接從牛棚那邊伸出手有沒有，我的天吶，嚇死這些球員。」她驚呼這看起來好慘、好斑駁，「就好像被家暴一樣！我用這詞會不會很奇怪？真的好像被打一樣，東瘀青一塊、西瘀青一塊，這邊還有抓痕。」他說，所以，高虹安好好查一查，因為一看就知道不對。網友也說：「這球場形狀太詭異了，刺客球場嗎？」、「形狀太詭異了」、「恐怖球場」。

林小姐秀出高雄市空拍圖，重工業空汙嚴重的地區是中油、中鋼一帶。（圖／取自Vtuber《高雄林小姐》直播）

此外，林小姐還順帶秀出一張高雄市的空拍圖，她指出圖中重工業空汙嚴重的地區就是中油、中鋼一帶，「是不是也很像被家暴過，很可怕吧？」