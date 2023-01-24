近來適逢農曆春節連假，不少人都把握機會出外走走，今(24日)是大年初三，有網友在澳洲雪梨巧遇小S（徐熙娣）夫妻和兩人的小女兒，並曬出她私下的真實模樣。

小S近日被直擊和朋友在露天餐廳聊天，而老公許雅鈞和小女兒在旁陪伴，可以看得出她的心情不錯，而脂粉未施的她，皮膚白皙緊緻，難掩明星氣場，讓網友都驚艷直呼「小S狀態好好喔」、「S素顏好美啊，皮膚真好」、「很平靜溫馨的畫面啊」、「許老三好漂亮喔」。

而其實小S雖然打扮低調，但在機場時就已被認出，只見她還是揹著用了10幾年的名牌帆布包，引起網友熱議，「熟悉的包」、「那個包可能真的很好用」、「到底是有多愛這個包包」。

小S被捕獲和老公、許老三在雪梨。(圖／取自小紅書)

小S在機場就被認出。(圖／取自微博)

網友巧遇小S，曝夫妻倆私下真實互動。(圖／取自小紅書)

小S去年因為大S和汪小菲的離婚官司，讓她也受到波及，許雅鈞還被爆出婚後找女人，甚至被瞎傳有私生子，但夫妻生活似乎沒受影響，還一起出國過節，不過仍有酸民看圖說故事，揣測夫妻倆的感情現況，對此，巧遇小S的網友也鄭重發文表示「真的覺得人言可畏」。

她表示本來只想分享見到小S一家，沒想到引來各種評論，「我想說你們的嘴能不能乾淨點，心底能不能善良些！人家一家子來澳洲過個年怎麼了？你們單憑幾張照片就各種〝故事〞。人家就是一家在這裡喝喝東西聊聊天enjoy一下。人家老公也有參與聊天，他們還有其他朋友，只是我沒拍全。沒看到事實就不要亂評價，人家一家和和睦睦不是應該替別人高興嗎？」

而稍早，小S也發文曬出和許老三合照，寫下：「自戀母親與女兒享受寒假時光！我還真沒檢查她的表情，這媽媽太可愛了」，只見她自己擺出美美POSE，但顯然女兒還沒準備好，讓網友看了都笑翻「只顧自己漂亮的媽媽」、「她會不會恨妳」。