在冷門頻傳的澳洲網球公開賽，希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）以男、女單僅存最高種子之姿繼續挺進，今在男單8強力戰2小時17分鐘，以6比3、7比6（2）、6比4氣走世界排名71的黑馬小將雷赫茨卡（Jiri Lehecka），近5年第4度殺入澳網男單4強。

男單世界排名第4的西西帕斯此役和雷赫茨卡廝殺激烈，關鍵是首盤先下手為強之後，次盤搶7局他勢如破竹，第3盤第7局更救下3個破發點。賽後西西帕斯在場邊受訪被問到如何神救3個破發點，他想了半天微笑說：「經驗吧！」讓賴佛球場的觀眾哄堂大笑，受到地主球迷喜愛的程度也可見一斑。

西西帕斯雖以直落3勝出，過程卻不輕鬆，雷赫茨卡全場只被破掉兩個發球局。第1個是甫開賽第2局，西西帕斯先下手為強，接著維持住一個破發球局的領先優勢，歷經36分鐘以6比3拔得頭籌。

第2盤兩人一路保發，進入搶7局西西帕斯完全提升到另一個檔次，連拿4分，雷赫茨卡雖靠「愛司」破蛋，仍無法阻止西西帕斯以摧枯拉朽之勢贏得搶7與第2盤。

第3盤關鍵第7局，西西帕斯被雷赫茨卡逼出3個破發點，卻穩住陣腳全數守下，並於兩度丟士後保住發球局。第10局西西帕斯逼出賽末點，底線對抽後讓雷赫茨卡反拍回擊掛網，二度破發也拿下男單4強門票。

西西帕斯賽後盛讚21歲的雷赫茨卡表現出色，未來一片光明。但這位希臘好手也有自己的瓶頸需要突破，他過去3度打入澳網4強，都沒能更上層樓，生涯大滿貫準決賽戰績1勝4敗，僅於前年法網拿下唯一勝利，但最後決賽仍不敵喬柯維奇（Novak Djokovic）。這次西西帕斯的4強對手則是俄羅斯的卡察諾夫（Karen Khachanov）。