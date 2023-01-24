【彥迪氣象報報】急凍！氣象局發布低溫特報 注意保暖

受寒流影響全台氣溫急凍，今（24）日桃園拉拉山、宜蘭大同鄉都有降雪，氣象局稍早對全台發布低溫特報，其中17縣市低溫下探6度，天氣粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，今夜到明（25）日清晨是這波寒流最強的時刻，部分地區甚至僅有4、5度。不過，氣象專家彭啟明預估，初五（1/26）將短暫回暖一天，之後還有一波冷空氣來襲，「強度至少達到強烈大陸冷氣團」。

氣象局稍早發布低溫特報，持續時間從今日下午至明日白天，全台22個縣市皆入列，其中17縣市為橙色燈號，低溫下探6度甚至以下分別為：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣、連江縣。

氣象局稍早對全台發布低溫特報，持續時間從今（24）日下午至明日白天。（圖／取自氣象局官網）

天氣粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，今夜到明日清晨是這寒流最強、最冷的時刻，部分模式預報北台灣平地普遍只有5至8度，平原空曠地區、近山丘陵地甚至只有4至5度，「非常凍冷，請務必做好禦寒措施」，而中南部在日落後也會明顯感受到寒意。

氣象局資料顯示，今晚到明（25）日清晨寒流影響最顯著，預計台南以北、宜蘭、花蓮僅7到10度，高屏及台東約11到13度，沿海空曠地區及近山平地溫度會更低一些。而明日氣溫持續寒冷，北部、宜蘭、花蓮高溫約12到15度，中南部及台東則在17到19度。

此外，由於水氣逐漸減少，明日只有基隆北海岸、大台北東側、東半部及恆春半島機會降雨，其他地區普遍多雲到晴。

氣象局資料顯示，今晚到明（25）日清晨寒流影響最顯著，初五會略微升溫。（圖／氣象局提供）

氣象專家彭啟明在臉書粉專發文指出，後天初五（1/26）寒流漸弱，各地陽光露臉，白天氣溫明顯回升，但要注意早晚仍有低溫；緊接著初六（1/27）又有一波冷空氣南下，預估強度至少達到強烈大陸冷氣團，是否達到寒流等級，仍需持續觀察。