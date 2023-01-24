才傳出基輔政府正面臨一系列貪污指控，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）公開表示「已對特部會和中央官員做出人事異動」。稍早總統辦公室主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）率先宣布請辭，並於社群平台曬出一張手拿離職信的自拍照，感謝總統對他的信任。

根據BBC報導，22日烏克蘭掀起一場反貪腐運動，其中涉及國防單位以高價、多餘的價格購買軍糧，以及國家基礎設施的部分。今天（24）共有1名高級顧問、4名副部長以及5名地方官員下台，這是澤倫斯基誓言打擊後第一波人事改組。

下台名單中包括副檢察長西蒙年科(Oleksiy Symonenko)、社區領土發展部門和社會政策部副部長，以及札波羅熱州、蘇米州、刻松等地州長。其中出境率極高的總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）24日率先在Telegram宣布，只見他露出靦腆笑容、手拿辭職信，上面寫道：「感謝總統澤倫斯基時刻的信任，給予我機會做對的事情；感謝軍事管理部門，我們共同打造最強大的團隊，真的很酷，你們才是真正的光之戰士…」還向各級地方首長、士兵、人民致敬，最後不忘感謝他的妻子和兒子，無條件的包容和理解，不過貼文沒有提到具體請辭原因。

路透社報導指出，33歲的提摩申科過去曾參與澤倫斯基的競選團，自2019年開始擔任總統辦公室副主任，負責監督全國各地區政策執行。去年2月，因開高檔名車捲入醜聞，本人事後否認一切不當行為。

在俄烏戰爭即將滿一週年之際，基輔未來恐發生更多人事異動，由於政治角力攸關烏克蘭的存亡，很大程度凍結了國內政治。