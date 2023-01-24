王心凌、周柏豪、王霏霏、高瀚宇、李斯丹妮、李響帶來的國風唱演〈萬里長城〉。（圖：芒果TV）

今天是大年初三，「奮進新征程——2023中國網路視聽年度盛典」晚間8點於大陸各大影音APP登場。其中，由芒果TV選送的節目《聲生不息》以閩南語、粵語等不同方言的表現方式，除了再現經典旋律，也唱響海峽兩岸四地中華文化共鳴。

在聯唱版《聲生不息》裡，任賢齊、陳小春、林峯、張淇、楊丞琳、劉惜君合作的《聲生不息》將普通話、閩南語、粵語歌曲與傳統詩詞結合，兩岸四地歌手合作演唱金曲串燒，用經典旋律演繹海峽兩岸暨港澳的文化交融。

閩南語吟唱《遊子吟》有「誰言寸草心，報得三春暉」發自肺腑的真摯情感，粵語朗誦《次北固山下》有「鄉書何處達？歸雁洛陽邊」淡淡的鄉思愁緒，粵語演唱《大地》有「回望昨日在異鄉那門前，唏噓的感慨一年年」撲面而來的滄桑氣息，還有「世界本該是你醒來的模樣」歌手中愛的力量，《推開世界的門》飽含「讀懂千年金鈎銀畫樣，習慣故鄉白米面或湯」撫今追昔的文化認同……蹚過歲月的音符觸動人們心底最柔軟的地方，喚起各地觀眾的家國情懷和思鄉情愫。

用鄉音同聲歌唱，把鄉愁貫穿其中——聯唱版《聲生不息》用音樂展現全球中華兒女相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉的動人情懷。以傳統文化中的精華詩詞為內容，以重新編排的吟唱為載體，以保存古音最完善的兩大方言為表現形式，春風化雨，潤物無聲，在輕攏慢捻中，傳遞出屬於古老東方的強大文化自信。

此外，王心凌、周柏豪、王霏霏、高瀚宇、李斯丹妮、李響帶來的國風唱演《萬里長城》則融合傳統武術和國風唱演，用嶄新的青春形式表達華夏氣韻，彰顯時代精神。

在網路平台已成為年輕用戶視聽消費的主要場景、網路視聽節目成為新主流傳播重要載體的當下，芒果TV通過《聲生不息》、《披荊斬棘》、《乘風破浪》等作品講好中國故事、傳播中國聲音，通過《我們的滾燙人生》、《大灣仔的夜》等IP延展強化「大灣區」文化概念，系列作品打動人心、連接人心、凝聚人心，對於中華民族不同地區的文化交流、情感聯結起到積極推進作用。

本次盛典以「奮進新征程」為主題，通過序幕「擁抱·新時代」和「共繪·新畫卷」、「追夢·新生活」、「炫動·新國風」、「奮鬥·新青年」、「揚帆·新征程」等5個篇章，用歌舞、相聲、情景表演、創意秀等多種節目形式，傳遞溫暖、青春、陽光、向上的網路視聽力量。盛會通過學習強國、人民網、芒果TV、百視通、愛奇藝、優酷、騰訊視頻、抖音、快手等多平台同步上線播出。