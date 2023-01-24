「第95屆奧斯卡金像獎」台灣時間24日晚間9點半公布入圍名單，由愛莉森威廉絲（Allison Williams）與里茲阿邁德（Riz Ahmed）擔任主持人，《媽的多重宇宙》獲最佳影片、導演等11項提名，是本屆最大贏家，楊紫瓊不負眾望憑藉該片首度入圍奧斯卡，更創紀錄成為首位角逐奧斯卡影后的華人演員，片中老公關繼威也毫無懸念入圍最佳男配角，甚至連女兒許瑋倫都將與潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）一同競爭最佳女配角，幾乎所有演員都獲提名，成績相當傲人。

楊紫瓊將與常勝軍《TÁR塔爾》凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、《金髮夢露》安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）、《致蕾絲莉》安德麗亞瑞斯波羅格（Andrea Riseborough）、《法貝爾曼》蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams）搶影后寶座；影帝部分，剛拿下金球獎音樂喜劇類影帝的《伊尼舍林的女妖》柯林法洛（Colin Farrell）和戲劇類影帝的《貓王艾維斯》奧斯汀巴特勒（Austin Butler）雙雙入圍，為戲增肥至272公斤的《我的鯨魚老爸》布蘭登費雪（Brendan Fraser）也獲提名，還有《倫敦生之戀》比爾奈伊（Bill Nighy）及《日麗》保羅麥斯卡（Paul Mescal）。

男配角部分，除了《媽的多重宇宙》關繼威外，《伊尼舍林的女妖》布蘭頓葛利森（Brendan Gleeson）和貝瑞柯根（Barry Keoghan）呈現網內互打的狀態，還有《橋之彼端》布萊恩泰瑞亨利（Brian Tyree Henry）和《法貝爾曼》裘德赫希（Judd Hirsch）；最佳女配角則除了《媽的多重宇宙》許瑋倫和潔美李寇蒂斯外，還有《黑豹2》安琪拉貝瑟（Angela Bassett）、《伊尼舍林的女妖》凱瑞康頓（Kerry Condon）以及《我的鯨魚老爸》周洪。

至於外語片方面，今年沒有華語片入圍，朴贊郁執導，湯唯主演韓片《分手的決心》也爆冷未獲提名，《西線無戰事》（德國）、《阿根廷．1985》（阿根廷）、《親密》（比利時）、《如果驢知道》（波蘭）、《夏日悄悄話》（愛爾蘭）入圍，其中《西》片更是獲最佳影片等9項大獎提名，僅次於《媽的多重宇宙》。

頒獎典禮將於台灣時間3月13日上午在好萊塢杜比劇院舉行。