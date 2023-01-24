小甜甜(張可昀)和老公宋先生確定要打離婚官司，她也在臉書發文，直接用前夫稱呼他，夫妻感情似乎回不去了，對此，宋先生也做出回應，表示「看到前夫兩個字我覺得好像先解脫一半，太好了。」

小甜甜24日發文，針對宋先生向媒體批她因為從小沒有父母被遺棄，才會變成「長大人格的不健全」的說法，表示是莫大的傷害，認為他抹煞所有在單親家庭長大的孩子，而她也用前夫稱呼宋先生，似乎早已對兩人關係畫下結論。

小甜甜老公宋先生發聲。(圖／取自臉書)

對此，宋先生的乾哥出面替「單純的弟弟」說話，心疼他被斷章取義，並質疑小甜甜不斷發文帶風向，還曬出挺宋的網友留言，開心大家終於清醒了，而宋先生也出面回應前夫說法。

「雖然離婚協議書尚未達成共識簽字，我就變成前夫了，但看到前夫兩個字我覺得好像先解脫一半，太好了」。面對至今爭議，他表示小甜甜因為擁有良好幕前形象，所以即使拿出部分的物證，大部分的人仍會相信前妻的謊言，「在這邊我要說，與前妻在一起生活將近三年的時間，我絕對相信前妻的前任男友張先生，在好幾年前向媒體訴說，前妻所說過、曾做過的事情，只因為我親身經歷」。