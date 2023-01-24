閣揆蘇貞昌在年前請辭，總統府表示內閣最新名單將在年後公布，外界目前預測前總統陳建仁、國安會秘書長顧立雄、前立法院長蘇嘉全都是可能人選。前立委郭正亮近日在節目《盧秀芳辣晚報》中則指出，如果行政院長一職真的是由蔡英文最信賴的陳建仁接任，最糟的情況恐撐不過二、三個月。

郭正亮指出，現在新任閣揆最糟糕的情況，是怕陳建仁連兩、三個月都撐不住，「台灣也發生過經濟部長幾天就陣亡了，這個位置不好做，對蔡英文來講，陳建仁不幸陣亡，剩下的解決辦法就是叫鄭文燦眼睛一閉去接閣揆，畢竟叫蘇貞昌回來非常難看。」

另對陳建仁遲遲不表態，郭正亮分析，那是因為「他對政治不熟、媒體不熟、跟民進黨各派系也不熟，民進黨裡面還有些人會想去指揮他。」而另外兩個閣揆人選，顧立雄是學法的，各領域至少都了解一點；蘇嘉全則是有當過立法院長的資歷。

郭正亮也認為，陳建仁迄今還沒點頭，那是因為心裡越想越害怕，先是行政院政務很複雜，且今年又是選舉年，國民黨不會對陳建仁客氣，「他一定心想政務好困難，又多一個王鴻薇來當立委」，不過郭也強調，陳建仁越晚接閣揆對綠營越傷，蔡英文該說的話，目前應該也是都說盡了。