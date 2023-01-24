今(24)日初三晚間嘉義市垂楊路發生一起交通事故，有輛黑色轎車不明原因，直衝人行道上，並且撞倒原本擺放在人行道上的10多輛機車，機車有如被保齡球撞到的球瓶，紛紛倒在人行道上一片狼藉，該起交通事故的詳細原因、傷亡情況有待警方進一步調查釐清。

一名網友在臉書社團「嘉義綠豆大小事」發文，並放上1段36秒影片，從影片可見，遠處有輛黑色轎車打著警示雙黃燈停在人行道上，而人行道上都是被該車輛撞到的數10輛機車，這些機車就像保齡球瓶似的，倒在人行道上，場面一片狼藉，也吸引行經路人不斷回頭觀看；原PO也在貼文寫下「這是打保齡球的概念嗎？機車有購無辜的」。

影片一出，網友紛紛留言表示，「好離譜」、「撞的咪咪冒冒」、「怎麼撞的啊？」、「還好行人沒怎樣」，另外有網友表示「肇事者的親人已經出來說是因為出門買感冒藥，精神不濟打瞌睡衝上人行道，那真的無法原諒了。」，不過有疑似肇事者則的回應「是我開的，跟家人無關，非常抱歉」。