美國加州蒙特瑞公園市（Monterey Park）21日農曆除夕夜發生舞廳槍擊案，造成11人死亡；今天加州灣區又連續傳出2起槍擊事件，分別造成7人與1人喪生。

今天發生的首起槍擊案地點半月灣市（Half Moon Bay）位於舊金山以南的聖馬提歐郡（San Mateo County），距離舊金山市約40分鐘車程。

聖馬提歐郡警長柯普斯（Christina Corpus）表示，案發後警方在警長所在分局停車場內的一輛車上逮捕涉嫌發動攻擊的67歲槍手趙春利（Zhao Chunli，音譯），並在他車上發現行凶武器。

警長辦公室指出，他們在1座農場和數英哩外的另一個地點發現7人死亡、8人受傷。警方認為趙春利在其中一處案發地點工作，目前正在調查他的犯案動機。

半月灣市副市長希梅內斯（Joaquin Jimenez）表示，受害者包括華裔與拉丁裔農場工人，部分工人住在其中一處案發地點，可能還有兒童目睹這起槍擊事件。

聖馬提歐郡警方獲報抵達一處案發現場後，發現4人已命喪槍下，另有1人狀況危急被送醫急救；警方同時在不遠的另一處地點發現3人中彈不治。

這起血案發生數小時後，加州東灣奧克蘭（Oakland）一處社區內的加油站又發生槍戰，目前已知有1人死亡、另有8人受傷，死者身分不明。

美聯社報導，事發後警方在瓦勒羅（Valero）加油站發現地上有彈殼，但一開始並未發現傷亡人員。警方後來獲悉，數名傷者已自行前往當地醫院治療。

根據東灣時報（East Bay Times）刊登的1張現場彈殼照片，當時至少開了19槍。目前警方尚未逮捕任何凶嫌，其他犯案細節也還沒公布。

此時此刻，加州仍未從蒙特瑞公園市除夕夜的舞廳槍擊案中恢復。這場槍擊案共造成11人喪命，美方證實其中有2名罹難者為台灣僑民，許多亞裔美國人的重要節日也因此蒙上陰影。當局仍在調查凶嫌犯案動機。

根據美聯社統計，2023年伊始，美國就發生一連串令人震驚的大規模槍擊案，在短短不到3週的時間裡就發生了6起，共造成39人喪生，其中3起都集中在加州地區。（譯者：施施）1120124