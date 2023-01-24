桃園市平鎮警分局員警22日除夕凌晨發現一部懸掛失竊車牌的自小客車，尾隨在後並伺機攔停稽查，該車發現警車尾隨在後隨即加速逃逸，過程中還衝撞警方，員警當下朝著車身及車輪連開7槍，才順利逮捕嫌犯，事後發現該車也是失竊車輛，所幸整個圍捕過程沒有造成任何人員傷亡。
平鎮警方表示，48歲的陳姓男子當晚開著從觀音區行竊的自小客車，並在平鎮區延平路三段竊取另部同型車輛之號牌，員警擴大調閱監視器後發現該車前往中壢區青埔一帶，立即派員前往追捕，員警在桃園高鐵站附近發現該車，立即尾隨在後並伺機攔停稽查，陳男發現警車立即加速逃逸。
經員警多次廣播停車受檢，但陳男仍拒絕接受稽查，甚至衝撞員警車輛逃逸，沿途更闖越多個紅燈，在情急之下，員警連開7槍制止，並在五楊高架南下62公里處當場將陳姓嫌犯壓制逮捕，也發現該車為通報協尋之失竊贓車，訊後依竊盜及公共危險等罪嫌移送法辦。
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