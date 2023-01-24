中華民國駐美代表蕭美琴近日被《紐約時報》評為「最有影響力外國大使之一」。對此，挺綠律師林智群不忿地譴責民進黨：「這種人才你把她放在花蓮那種屎坑10年？」PTT鄉民則反酸：「居然說原民縣是屎坑」、「我原住民同學氣死了」、「繼續，這樣就對了，其他地方也罵一罵」。

蕭美琴20日在雙橡園接受《紐約時報》訪問時說，她的外交工作有如走鋼索。為因應新一代具有侵略性的「戰狼」外交官，她自比為「戰貓」說「貓能走鋼索，以靈活而有彈性的方式保持平衡」。《紐時》評論，蕭美琴是華盛頓最有影響力外國大使之一，即便嚴格來說她並非大使，不能住在過去做為駐美大使官邸的雙橡園，連掛個國旗都可能引發外交事端。這就是蕭美琴要遊走的灰色地帶：有著強大的圈內人管道，卻必須忍受特殊的圈外人身分。

「我要譴責民進黨，這種人才你把她放在花蓮那種屎坑10年？」林智群24日在臉書發文怒喊：屎坑深蹲10年，你只會得到一坨屎而已！屎事給妳做，心滿意足投給別人。花蓮人只配得上傅崐萁那種咖啦！還說「什麼鍋配什麼蓋」。

PTT鄉民則反酸：「居然說原民縣是屎坑呵呵，直接對原住民開戰」、「原來花蓮人對民進黨而言是屎？」、「我原住民同學氣死了」、「這咖到底是？為什麼這麼愛敗票？」、「檢討選民嘍」、「民進黨那麼瞧不起花蓮嗎」、「擠不進廁液四天王：史王焦叉，在刷存在感悲憤逆？」、「繼續，這樣就對了，其他地方也罵一罵」、「繼續^^我很喜歡這律師」、「直接說某縣市是屎坑？木木君羊要繼續」、「真的是敗票機器」。