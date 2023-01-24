女星郁方與身價上億元的「斐儷珠寶」總經理陳昱羲結婚多年，她也自謙是「好門媳婦」非「豪門」，常透過社群分享家庭生活或夫妻互動，讓網友都很羨慕她的生活。郁方今（24）日一早透露與先生要去泰國度假，發現才6點機場人潮爆滿，連精品店都開門，讓她先生都傻眼驚呼有病。

郁方在2006年嫁給富尪陳昱羲後，接婚超過16年，育有2兒1女，兩人感情也依舊甜蜜，今日在臉書發文打卡在桃園中正機場，與先生要去泰國曼谷度假；一到機場才發現大家都要出國玩，連貴賓室都擠滿了人，她與先生決定去逛逛。

機場的精品店早上6點就開門，讓郁方先生超傻眼。（圖／摘自好門媳婦的秘密生活郁小方）

但先生聽到她說要逛逛，還疑惑地說，「那麼早，商店怎麼可能有開？」，沒想到郁方下一秒就看到國際大牌「愛馬仕」已經開門營業，結果她先生瞬間傻眼大叫，「有病！六點為什麼要開門？」；郁方表示她有進去逛，但沒有貨能買，先生也鬆了一口氣。

郁方PO文不久後，她的好友何如芸也在底下回應，「去曼谷慢慢買，泰銖現在低更划算，妳老爺該來的躲不掉」，郁方沒多久笑回，「必須der」，從兩人互動也看出2女神感情有多好。