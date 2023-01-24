抖音一名亞裔網紅近期向粉絲透露，多年來自己都在「分飾兩角」，每到聖誕節會假扮已死去的姊姊，打電話給祖父母報平安，稱這是華人文化為長輩著想的一種方式，影片累積超過900萬次觀看，讓所有網友目瞪口呆。

長相清秀的安妮（Annie Niu）家住在美國，在影片解釋道，3年前，雙胞胎姊姊因腦膜炎病逝，多數患者通常能在7至10天內康復，不用治療，不幸姊姊是極少數死於該疾病的個案；因為兩人從小都是爺爺奶奶帶大，祖孫關係相當親密，在與家人討論後決定不讓老人家知道真相，短期內才隱瞞姊姊不在的事實。

Annie Niu's twin sister died three years ago, but when she calls her grandparents every holiday, she pretends to be her, she said in a TikTok video. | @BISouthAfrica https://t.co/qIZHLeNfsf — News24 (@News24) December 29, 2022

她表示，能理解大家覺得長輩有權知道一切，但這是亞洲文化普遍之處，出發點是想保護老人家，怕他們承受不住白髮人送黑髮人的消息。

安妮每年聖誕節都會打電話與祖父母視訊，對於1人分飾兩角並不介意，因為這意外的讓自己感受離姊姊的距離更近，至今仍常常夢見她，「我讓她參與我的人生，一同度過往後餘生」。

然而，這在西方人聽來卻晴天霹靂，目前該影片已遭刪除。大批網友認為，她的家庭正朝著一段不健康的關係前進，稱「為她祖父母感到不捨…」、「你等於是否認自己有哀悼的能力，可能是善意的謊言，但你有想過老人家被奪走的權益嗎？」、「把老人家當作小孩對待，為什麼呢？對待他們不侷限在一種文化，就好像他們根本沒活過…」、「誠實是最好的方法。」