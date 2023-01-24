褲管都濕了？有名特斯拉車主，將愛車停在某高鐵站旁的停車格內，突然車後方來了1名小黃司機，並且靠近愛車，接下來小黃司機竟然開始解褲頭，然後就在車子後方「小解」，由於特斯拉啟動了哨兵模式，將小黃司機「小解」的過程全都錄下，這名特斯拉車主無奈抱怨「旁邊就是高鐵站，50公尺也有超商可以上」。

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳1段1分多鐘影片，從影片中可見，有輛特斯拉停在路邊，突然後方有位計程車司機疑似「憋不住了」，竟然直接在特斯拉的後方開始解褲頭，並且開始「小解」，而這樣的狀況全都被特斯拉的哨兵模式全錄下；對此，原PO在貼文寫下「TDB-6XX7司機大哥，旁邊就是高鐵站，50公尺也有超商可以上，一定要像我家那條小黑一樣這樣撒？就讓大家看看你有多小」。

影片一出，網友紛紛留言表示「沒按個喇叭刺激一下」、「什麼也看不到，而且還白天」、「有夠沒水準」、「滴到鞋了」、「褲管都濕了」、「為什麼不瞬間把車子往前開」、「是不是尿到褲子了？」、「其實他也不用掏出來，都滴在褲子上了」、「送他去罰錢」、「好丟人」。