男人心中永遠的痛！和床伴翻雲覆雨時，最怕突然「垂頭喪氣」，泌尿科醫師程威銘在YouTube上分享救急妙招，除了適當放鬆外，還可藉由手部動作快速刺激，或透過按壓龜頭的方式啟動「骨盆底肌反射」，讓生殖器迅速恢復硬度，影片曝光後，吸引超過13萬人朝聖。程威銘提醒，如時常愛愛途中感到力不從心，有可能罹患性功能障礙，應及早就醫診治。

北市聯醫忠孝院區泌尿科醫師程威銘在YT頻道《程威銘醫師Dr. DKK》中，分享做愛中途軟掉的急救方法，首先是要「放輕鬆」，當男性發現硬度逐漸消退，通常會覺得更焦慮，不過這也會導致勃起更快消退；第二步則是抽出生殖器後，將保險套移除，並用手刺激「握緊一點、動快一點」，藉此重建雄風。

倘若用手刺激後，硬度仍無法恢復，程威銘指出，可藉由「骨盆底肌反射」，也就是用手擠壓龜頭，啟動骨盆肌收縮，血液因此能盡量留在生殖器中。而此時另一半也能從旁協助，靠著夾緊雙腿增加緊實度，同時也增加男性的刺激度。

而程威銘也分享愛愛途中突然軟趴趴的6大原因，第一項是「缺乏刺激」，可能是性行為時床伴不夠投入，缺乏表情和和互動；第二項則是「太濕潤」，導致愛愛有空洞感，太乾也會因摩擦疼痛，影響床上表現；第三項為「藥物影響」，包括感冒藥、止痛藥，甚至禿頭藥都會影響勃起功能。

除此之外，「過量飲酒、情緒焦慮、床伴感情失和」都是性行為時突然軟趴趴的原因之一。程威銘提醒，預防勝於治療，平時注意飲食和睡眠，並保持運動習慣，才能讓勃起功能維持在巔峰狀態，若屢次發現愛愛途中變得軟趴趴，即有可能是性功能障礙，應盡速就醫治療。