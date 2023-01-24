總統蔡英文日前於除夕曬出年夜飯菜色，然而不但擺盤像法式料理引發討論，其中兩品「黑金流沙包」及「油炸糕加魚」更是造成熱議。對此，竟有綠營側翼攻擊新北市長侯友宜年夜飯吃水餃「是想要滯台中國北方人的選票」，讓不少網民傻眼反酸「那吃黑金流沙包是想要誰的選票啊？」

「新北負面新聞開始露出，就是表示KMT開始卡侯，黃復興不讓他出來選總統。」粉專「公民不健忘－台灣主權和平獨立」24日在臉書貼出一則新北市治安新聞表示，所以侯才要特地在除夕晾出「年夜飯吃餃子」（搭配統媒前一天報導「過年吃餃子」的習俗來自「北方」），侯友宜此舉是在向黃復興黨部「表忠」。他是嘉義市人，特地宣傳自己「年夜飯吃餃子」就是在向深藍靠攏。他不會有別的目的，這就是一個政治宣言。

對此，臉書粉專「我只是一個政治不正確的學生」則發文指出，側翼表示：「年夜飯吃水餃是中國北方人的習俗，侯友宜吃水餃是想要滯台中國北方人的選票」，反酸：「看到滯台明清中國南方難民後代講這種話就覺得好笑」。並在留言區繼續虧：「身為閩南人年夜飯沒看過黑金流沙包欸，這是想要誰的票啊？」

網友表示：「過年不也是中國習俗？」、「台灣還要搞去中華文化搞到何種地步？」、「可是自己說自己是中國人，是唸中國書長大的人，卻擺盤（黑金流沙包），那該怎麼辦呢？」、「想搶臺灣那群黑道金主的票吧？」