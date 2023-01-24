從節目《我愛黑澀會》出道的瑤瑤(黃喬歆)，亮眼的外型下有著F級傲人上圍，加上自然不做作個性，讓她受到不少粉絲喜愛，也成為各大綜藝節目的常客，近日她出席小S主持的節目《小姐不熙娣》年度頒獎典禮，一身金色戰袍亮相，驚豔全場，連小S也稱讚她穿的好看。

瑤瑤穿上一襲金色戰袍出席《小姐不熙娣》年度頒獎典禮，胸前深V設計，讓她渾圓美胸和深邃事業線見客，下身側面開高衩到腰，一雙大長腿直接露出，超兇身材完全藏不住，她也透露戰袍原來是時尚泳裝，「讓我被S姊稱讚穿的好看，真開心」。

而有眼尖網友發現，她胸部似乎有瘀青，紛紛詢問怎麼了，她也統一回覆「是我自己捏到的啦」。而照片中小S也把收放在她胸部上，讓粉絲也直呼「小S的手羨慕」。

瑤瑤也透露自己在《小姐不熙娣》年度頒獎典禮獲得收視救星獎，讓她相當開心，並感謝製作單位這麼照顧她，「讓我可以常常來錄影還能看偶像，也謝謝不管是喜歡我還是討厭我的觀眾，在電視上看到我願意駐足放下遙控器不轉台」，新的一年她也會努力爭取再入圍。