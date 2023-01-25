徐懷鈺年前幾乎天天都無休息緊鑼密鼓的苦練。（寬宏藝術提供）

紐約外百老匯爆紅的舞台劇《極限震撼》從初一開始接連在台北小巨蛋演出，這次還特別邀請到台韓藝人合作限定場次，大年初三（24日）徐懷鈺在尖叫聲中登場演出，她表示，前1天親自在台下當觀眾，「覺得這是一場非常棒的演出，能和表演者一起融入的演出，能夠釋放大量的能量和不好的心情」。

徐懷鈺也透露為了要求完美呈現，特別找舞蹈老師一對一教學，年前幾乎天天都無休息緊鑼密鼓的苦練，每天都練到衣服濕透滿身汗才會休息，連除夕都在練習，「只吃了一點，因為腿太痛了，所以吃不太下，後來有一直拍打讓自己的腿放鬆一點，表演才不會有問題」。而這也是她首次接觸阿根廷舞蹈，短短1分鐘的舞蹈節奏非常的快，有非常多抬腿跳踢的動作，本來都是她回家自己練習，老師再看影片幫她修正，「來小巨蛋彩排反覆練習了2天後，才知道什麼叫做喘」。

《極限震撼》主打360度環繞空間零死角的沉浸式表演與超近距離劇場演出，本次來台演出更是創下台北小巨蛋新里程碑，首次以每場次容納觀眾人數最少的演出形式，完美呈現《極限震撼》的互動體驗。觀眾可以在超大的空間內隨意走動，並以超近的距離細看表演者精彩演出，感受瞳孔震撼的全新體驗，今日起至初八分別還有具俊嘩、胡宇威、U：NUS及曾博恩合作演出，購票請洽寬宏售票、全台OK、萊爾富便利商店。