帥氣男星劉愷威過往交往對象個個都是大美女，在與前妻楊冪交往前，他曾和溫哥華華裔小姐冠軍廖碧兒相戀，但拍拖3年就告吹，廖碧兒3年前與富二代男友盧啟賢（Calvin）戀情見光死，過去瘋傳復合且好事近，但被盧啟賢打槍，感情事又疑似告吹，2021年她上節目，罕見落淚坦言在演藝圈中沒什麼朋友。

廖碧兒剛出道時就和劉愷威傳緋聞，但兩人當時都因為剛出道，目標是拚工作為先，3年後就黯然分手，之後廖碧兒被拍進出富二代林忠豪豪宅，2014年她又被爆跟法國著名酒莊莊主Jean-Charles Cazes交往，對象非富即貴，引來外界熱議。

廖碧兒在節目上承認在演藝圈沒朋友。（圖／翻攝自berniceliuofficial IG）

2020年廖碧兒好友、「建時地產」的創辦人施家殷在網上分享廖碧兒和盧啟賢合影，稱要祝福廖碧兒和她「未婚夫」最快同年3月結婚，不久後刪文，廖碧兒則說和施家殷只是巧遇，禮貌性地打了招呼，其他不做回應，媒體進一步問盧啟賢，對方卻稱呼廖碧兒只是普通朋友，引來媒體評論廖碧兒「豪門夢碎」，她則澄清：「我沒有老公啦！」否認婚訊。

廖碧兒五官立體又有氣質。（圖／翻攝自berniceliuofficial IG）

同年3月，廖碧兒和林曉峰上盧覓雪主持節目《是滴是友》，談演藝圈的八卦祕辛，盧覓雪意有所指說，看過許多女藝人一談戀愛就變成傻瓜，會找2萬個理由去幫男友澄清，又提醒廖碧兒要分清楚好人壞人，「如果我找妳去喝茶，但過幾天就有雜誌寫『廖碧兒跟盧覓雪很要好』，接著放出廖碧兒要結婚的消息，當然有可能是真的，但妳有沒有想過可能是對方放消息給媒體，只為求更多曝光？」

說到此，廖碧兒心有戚戚焉，坦言沒有什麼藝人朋友，自己將私生活和演藝工作分很開，以前她一心忙工作，生活上來往只有藝人，近幾年才開始有圈外的朋友，直言是另一個世界，盧覓雪則說廖碧兒真的很慘，根本不明白以前來往的不算朋友，只是同事，「妳的同事都希望妳死，妳還傻傻什麼都跟他說」，令廖碧兒忍不住悲從中來大哭，盧覓雪最後更提醒廖碧兒要學聰明一點，「妳要清醒一點啦！」