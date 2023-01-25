餐飲業在過年來臨時，要忙著將年菜出貨，以及迎來要吃年夜飯的家庭，然而，有名在餐飲業工作的人妻，因為剛新婚第一年，為了要趕在除夕夜回婆家，便和公司請假，也交換條件希忙完年菜出貨，於是除夕夜當天她一早進公司忙到下午，將工作交接後搭車衝往婆家，餓了一天的她看到整桌年夜飯要開動，卻被老公阻止，表示要等也是在餐飲業工作的小姑回到家，才能開動，讓她非常無奈。

一名剛結婚1年的人妻在「Dcard」發文，她表示今年的過年又要到了，讓她想起去年的除夕夜慘況，她提到當時在台北1間餐飲店當店經理，但想到新婚第一年除夕夜要回婆家，只好硬著頭皮向公司請假，雖然公司准假，希望她能忙完外帶年菜後再離開，她也同意這樣的交換條件。

除夕夜當天早上7點就進了公司，一路忙到下午5點，期間老公不斷發訊詢問她在哪裡，讓她非常緊張，很擔心家族的人都在等她吃飯，於是，交接完工作後，便大包小包衝去搭客運前往宜蘭。

坐了快2個小時的車，終於到了婆家，看見桌上已經準備好的年夜飯，讓整天只有吃一份蛋餅，喝半杯紅茶、一杯水的她，飢餓的想要開動，但是，老公卻表示要等也是做餐飲業的妹妹下班，且也不讓她吃其他東西，擔心怕年夜飯菜吃不下，她只好喝了一杯水先去洗澡了。

直到晚上八點多，妹妹回到家，大夥終於開動吃起年夜飯，但她已經累過頭、餓過頭，僅免強塞了幾口飯菜，接著就是看著婆婆邀大家打起麻將，因為原本的家庭沒有打麻將習慣，導致她插不上話，只好默默的看的新年節目，托著勞累的身體免強「守歲」，和大家說完新年快樂便進房睡覺，她無奈表示這樣的過年形式，是她從小到大30年來最印象深刻的一次過年。

文章一出，網友紛紛留言表示「連自己要不要去婆家過年的決定權，都只能聽令對方的對象，真的自己找罪受」、「莫名其妙，腳長在自己身上，要去哪裡是有人管的著嗎？」、「第二年慢慢過去就好，記得先買些自己愛吃的，路上吃一點別餓著」、「第二年就直接說你要上班」、「就說你要輪班就好啦」、「婚前篩選婆家也是很重要的，過年反而我公婆家比我家還輕鬆」。