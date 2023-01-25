55歲女星田麗是山東、鄒族混血，五官深邃、長髮飄逸、身材高挑，走路婀娜多姿，早期在演藝圈的形象是性感冶豔。她過去發行兩本全裸寫真集，火辣程度轟動一時，廣告看板還被交通部以「影響行車安全」撤除。

田麗1997年出版首本寫真《普羅旺斯的精靈》，1999年再發行清涼寫真《誘惑者的告白》，她大膽全裸入鏡，展現S型的誘人女體，田麗曾表示，她很愛其中一張裸體咬著寫茄的照片，覺得特別有韻味。此外，當時為了宣傳，成為首位在高速公路旁打廣告的女星，不過才曝光三天，就被交通部以「影響行車安全」撤除。

田麗在寫真書裡大方秀胴體。（圖／中時資料照）

田麗在寫真書裡大方秀胴體。（圖／中時資料照）

現在淡出演藝圈的田麗，定居台東老家過著田園生活，被問到如何保養，她笑說：「說起來可能會氣死人，我沒有保持耶！這個問題問的好，現在人太追求手細腳細，我不太介意胖瘦。」她透露自己三餐飲食正常、不愛吃油炸物和零食，雖然很少運動，但有空就會去四處走走、旅行，把生活狀態調整好，心情自然會跟著豁然開朗，每天都過著自在又開心。