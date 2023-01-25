婆媳問題自古難解，每逢年節一陣哀鴻遍野。一名人妻抱怨，過年過節除了煩人之外，婆家「拜祖先」所需的供品、流程、前置作業，都是由媳婦一手包辦，婆婆還要求她一個人到頂樓燒金紙，不過人妻一招神反制，並在心裡打定主意，「婆婆接下來要真發難，我就改信主！」。

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，台灣媳婦除了過年煩人之外，「拜祖先」也十分令人困擾，原PO表示，自己娘家也有拜拜的習俗，但都會是全家人一起參與，但從自己嫁到婆家後，「第一年拜拜就覺得哪裡不對勁…」。

原PO透露，婆家的男人只需要在沙發上看電視、動嘴吃牲果，時間到站起來拿個香、鞠個躬就算拜完了，「舉凡三牲的煎煮炒炸、四果的準備、燒金紙…等等等，都是女人的工作（更正確來說，婆婆認為我嫁進去後，拜拜這工作的交接就應該像吸空氣一樣的自然）」。

不僅如此，當婆家人都坐在沙發閒話家常時，婆婆卻要求她，「你去拿金爐，到頂樓把金紙燒了」，讓她氣得直呼「金紙可是整整一大箱，叫我一個人燒完這箱，應該也可以準備等別人燒給我了！」，但她一轉頭就跟隊友（老公）說「媽說要燒金紙了」，還好對方的求生欲也很強，主動叫上兄弟叫上幫忙，而原PO則跟公婆及其他女眷們坐在沙發看電視、吃水果。

事後，老公問她，「一個人在客廳怎麼能坐得住，不尷尬嗎？也不怕婆婆對我發難嗎？」，她則回「拜託！全家都在那爽，好意思叫我一個人去燒金紙！要也是叫全部孩子們一起去吧！不是有句聽到爛的俗話『只要你不尷尬，尷尬的就是別人！』」，並且在心裡打定主意，「婆婆接下來要真發難，我就改信主！」。

貼文曝光後引發熱議，不少人妻紛紛留言表示，「讚！每次婆家拜拜，我公公永遠都像半殘人士，坐在1樓椅子上一動也不動，一副別人家的女兒死不完的德行，真想翻白眼翻到後腦杓」、「南部這樣的現象更明顯，是男的就跟植物人一樣怎樣都不動！」、「拜拜真的很煩，我婆家一年都要拜10次以上」、「這時候就是要調教別人小孩的時候了」、「信主得永生很值得考慮」、「哈雷路呀！」。