根據實價租賃資料顯示，2022年辦公室租賃最高單價是國泰置地廣場每坪4780元，商務住宅最高價則是新光信義傑仕堡，實價最高價每坪3977元，至於2022年雖然疫情衝擊與消費疲弱，但北市仍有3筆實價租金單坪超過一萬元，分別位於中山商圈、東區與信義市府商圈。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，信義計畫區是台北市最具代表的政經中心，區域內的辦公、豪宅甚至商務住宅都是市場指標，尤其頂級A辦市場租金動輒超過每坪4000元，吸引外商等企業進駐，同時信義計畫區的豪宅也是身分表徵，信義計畫區也是台北最具指標的豪宅聚落。

根據實價揭露資料顯示，今年9月地標國泰置地廣場也再度刷新自身紀錄，35樓月租84萬元，換算每坪單價達到4780元，再創自身單價新高，同時也是今年以來辦公室租賃最高單價。

至於信義計畫區的指標商務住宅新光信義傑仕堡，今年實價9月11樓月租13萬元，揭露每坪實價租金為3977元，也是商務住宅中的租金王。

店面部分，北市2022年則有3筆單坪萬元實價紀錄，包括中山商圈的一處小店面，2022年1月揭露租金12.5萬元，換算單坪租金為1萬5623元，其次則是東區商圈6月月租39.9萬元，每坪1萬1200元，信義市府商圈月租25萬元，每坪1萬704元。

曾敬德表示，中山商圈是近年北市崛起的文青商圈，優勢包括巷內有許多小型店家可逛，包括外來服飾、飾品、甜點等，商圈內的公園有時還會有市集，另外還有新光三越等百貨公司，地下書街等，商圈內的單品消費具有吸引力，相當受到年輕族群的喜愛，也是近年少數能夠不受疫情影響還成長的商圈。