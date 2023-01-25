最近幾年，全球科技富豪大舉進軍醫療市場，台灣有很強的電子業、優秀的醫療水平，兩大高智商領域的聰明人匯聚一起，已在智慧醫療領域擦出令人驚豔的火花！

二○二三年全球景氣將延續二二年下半年疲弱態勢，還面臨地緣政治、金融波動、氣候異常，全球供應鏈的「友岸外包」…等因素影響下，使得經濟趨緩抑或衰退，可以肯定的是，為抑制通膨所進行的升息，可能引發全球經濟衰退疑慮；在所有產業鏈中，最不受經濟景氣影響的生技醫療業，成為近來投資市場的避風港，也彰顯了生醫股的投資機會，而疫情所帶動的智慧醫療落地應用，更成為投資趨勢中的趨勢。

全球智慧醫療市場驚人

隨著科技進步，醫療產業數位化應用已成為趨勢，而數位醫療領域又包含醫療ＡＩ、遠距醫療與照護、行動醫療、穿戴式裝置、醫療資訊、數位藥房、ＡＩ藥物發現等應用；根據Global market insights統計，二○二○年數位醫療市場規模已達一四一八億美元，預估至二七年將達四二六八億美元，二一～二七年的年複合成長率（ＣＡＧＲ）達十七．四％，而這個成長來源主要為：一、智慧型手機滲透率高，醫療App創新應用推動產業發展；二、遠端患者監測的需求增加，且COVID-19的大流行更刺激遠端醫療應用的發展；三、創投資金投入的金額持續成長；四、無線通訊技術、雲端數據中心的發展下，個人醫療數據量測與收集變得更加容易所致。

且近年來由於科技巨頭的投入與異業合作，加上數據的儲存成本降低，CPU/GPU/ASIC運算能力提升，使得ＡＩ市場從一九年的三八九億美元，到二七年將成長到四二九二億美元，一九～二七年ＣＡＧＲ將高達三五％。而根據Grand View Research對ＡＩ應用在醫療保健市場的報告指出，二○二○年市場規模僅為六七億美元，但預計到二八年市場規模將成長到一二○二億美元，二一～二八年的ＣＡＧＲ年更高達四一．八％。

醫療ＡＩ年複合成長率逾四成

工研院分析指出，台灣健康產業預估二○二五年將可達二八一九億台幣，全球智慧健康市場規模在二○二二年可達二二五五億美元。政府全力扶植生醫產業，推動精準醫療、創新科技醫療，力拚二五年生醫產值達兆台幣，工研院根據Stratistics MRC資料指出，一七年全球智慧醫療市場為一八二六億美元，預計到二六年將達到六六五四億美元，ＣＡＧＲ達十五．四％，台灣醫療市場將有非常大的發展空間。

也因此，國內科技業在近年有大量資金投入生醫領域，關鍵因素自然是因為醫療智慧化所需仰賴的是先進網路、通信、電腦及數字等技術，實現醫療信息的智慧化採集、轉換、儲存、傳輸和後處理，加上各項醫療業務流程的數字化運作，進而實現患者與醫務人員、醫療機構、醫療設備之間的互動，達到醫療信息化。短短一段文字，所經歷的是數年不斷演算、推進、試驗來成就。

最早跨入醫療領域的鴻海集團，更從精準醫療延伸布局更廣的智慧醫療，去年攜手工研院及台醫光電搶攻遠距醫療，三方在「智慧醫療器材開發」、「智慧醫療場域」深入合作，共同打造「遠距照護即時監測整合平台」，進行技術加值、整合、臨床前驗證等，加快產品上市腳步，搶遠距醫療、居家照護商機；旗下鴻準日前更啟動併購機制布局生醫產業。

現階段智慧／精準醫療的研發，已經在各醫療院所展現落地應用成果，國內相關業者也陸續邁進產品正式商品化的階段，尤其擁有醫療院所支援應用的個股，如佳世達集團旗下擁有明基醫、明達醫、鈺緯、大江基因、明基材、康科特等，均分別在數位化、智慧化、精準化及醫院管理一條鞭的供應鏈上，完備智慧／精準醫療的場域實現。廣達ＡＩ醫療雲端平台應用在國內醫療院所的覆蓋率更是全台第一，旗下轉投資的醫療ＡＩ解決方案設計商長佳智能也受惠（詳見後文）。

智慧醫療軟硬不可少

宏碁集團旗下的宏碁智醫的ＡＩ眼底篩檢系統也已打入八成的醫學中心；雖然，進入數位醫療階段後，醫療院區建置智慧化的進度仍然牛步，不過遠距醫療的應用，在健保給付下有多家國內業者進入供應鏈，晉弘與研華合作的遠距醫療器材更有高達八成銷售至歐美市場，在國內遠距醫療納入健保給付後，其五官鏡醫療器材的銷售更快速在國內診所普及；深耕數十年專注於醫療影像傳輸系統（PACS）的研發及醫療雲端平台應用的商之器，在國內醫療院所的應用也愈來愈多；顯見科技「硬體」與生技大數據「軟體」的串聯與結合，對於成就智慧／精準醫療是一個都不能少。

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