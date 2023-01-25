走過驚心動魄的2022年，面對不確定性仍高的2023年，投資人何去何從？《今周刊》專訪三位達人，深入剖析兔年台股展望與選股邏輯，也提供小資族理財建議，全面掌握兔年投資契機。

「億元教授」 鄭廳宜

台股風險仍在 瞄準五產業低接黑馬股

展望兔年，「億元教授」鄭廳宜認為，2023年台股依舊是「充滿不確定的一年」，隨著去年終結了超低利率與量化寬鬆（QE）的資金派對後，面對2023年，在縮表與資金緊縮環境下，即使市場對美國聯準會（Fed）降息預期持續增強，美元指數也出現拉回，但他認為，未來美元指數重新挑戰一一四之上的機會仍在，而且降息的機率仍然不大，因此在大環境不確定性存在下，今年選「對」標的格外重要。

鄭廳宜分析，2023年除了地緣政治衝突與能源危機，最大的憂慮在於通膨與貨幣政策走向，倘若利率仍維持高檔，在聯準會尚未鬆口降息前，股市依舊難以大好。以目前的台股位置點來看，大盤指數未來「打第二隻腳」的機率頗高，低點可望在第二季回測前波低點，甚至瞬間觸碰「萬二」，而即使「萬二」看不到，投資人仍可趁著好股票拉回之際，分批逢低布局，以此掌握獲利機會。

至於他目前鎖定哪些標的？首先，看台股「護國神山」台積電。鄭廳宜指出，隨著主要客戶如聯發科、超微（AMD）、英特爾與輝達等大廠開始對台積電下修訂單，預期在第一季產能利用率大幅降低下，未來台積電股價守住「巴菲特防線」的450元關卡仍有不小變數。他認為，股價4百元以下的台積電投資風險較小，因此，建議投資人不妨留意其他有成長性、籌碼較不受地緣政治與外資持股鬆動影響之標的，更能提升投資報酬率。

新廠大量使用協作機器人

廣明有望母憑子貴

在產業部分，鄭廳宜看好工業電腦、電動車、軍工、生技、低軌衛星等。在工業電腦方面，他尤其看好廣明的投資機會。他分析，廣明旗下的機器人品牌廠達明受惠美中貿易戰的轉單效應，全球EMS（電子專業製造服務）到東南亞與印度設廠的布局，持續帶動新廠大量使用協作機器人；尤其在後疫情時代，各領域開始導入自動化生產，鴻海、德國馬牌、漢翔以及廣明母公司廣達等，其大型企業生產線已採用達明所生產的機器人。

此外，達明日前與經濟部技術處推動脊椎手術機器人，跨入更高階醫材市場，加上策略合作廠商日本歐姆龍株式會社取得達明10％股權，並將推動達明協作型機器人系列在全球市場的銷售，可望帶動達明協作型機器人銷量。而隨著達明2023年有機會上興櫃，掛牌價格有望超過百元，一旦成真，廣明將可「母憑子貴」，成為今年的黑馬股，股價長線上看80至100元之間。

在電動車供應鏈方面，受惠趨勢產業起飛，石英元件廠商泰藝獲利可望持續成長。市場推估，平均一輛電動車所使用的石英元件顆數為傳統燃油車之二倍，換言之，一輛電動車約須用到100至150顆石英元件，以電動車在未來十年的年複合成長率逾3成來看，泰藝成長力道值得期待。不只是車用電子題材，泰藝的網通占比高，加上又切入低軌衛星，近來毛利逐季提高，2022年前三季EPS（每股純益）賺4.72元，全年EPS有望挑戰6元，值得留意。而受惠車用電子需求增加的為升，隨著產品胎壓偵測器TPMS與前車碰撞預警FCW出貨暢旺，目前股價在季線附近震盪，股價未來翻多機會大增。