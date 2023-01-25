藝界中俊男配美女是天造地設的組合，不過有些其貌不揚的男子，或許因為才華洋溢，身邊仍舊是美女環繞，像是大陸演員王大治，雖有著「最醜影帝」封號，仍不減他的桃花運，2010年娶了美女老婆戴璐，未料拍戲時傳出婚外情，和《如懿傳》富察皇后翻紅的董潔雙出軌，還鬧出墮胎疑雲，轟動大陸演藝圈。

王大治1995年演出電影《太后吉祥》踏入演藝圈，沒有俊俏外表的他，雖在電視劇裡多扮演丑角，但憑著精湛演技擄獲一票粉絲力挺，2014年與董潔、鄧超合作電視劇《相愛十年》創下高收視率後，更憑著電影《我不是王毛》成為大陸首位俄羅斯邦達爾丘克電影節「影帝」，事業有成的他，感情也有了依歸，33歲時與相戀多年的美女女友戴璐结婚，未料與董潔合作戲劇時，首次見面便對女方產生好感，互動也相當曖昧，直到被拍到激情擁吻的畫面，才讓兩人雙雙婚內出軌醜聞被揭發。

王大治憑著電影《我不是王毛》，成為大陸首位俄羅斯邦達爾丘克電影節「影帝」。（圖／微博）

網友爆料，當時董潔已與潘粵明結婚，卻在拍戲時不斷勾引王大治，兩人更一度同居，雖然王大治急踩剎車要求分手，並求正宮原諒希望能挽回家庭，無奈董潔不肯放手，還想盡辦法懷上王大治的小孩，更利用小孩談條件，硬逼正宮離婚，無奈王大治父母難以接受身敗名裂的董潔，只好半脅迫要求她到日本打掉肚中小孩，對此，董潔發聲明駁斥全是惡意捏造，揚言採取法律途徑，這段不倫戀最後也無疾而終，不過讓外界的是好奇其貌不揚的王大治，如何擄獲董潔的芳心，甚至出盡手段也不願意與他分開。

董潔被拍到與王大治擁吻的畫面，才讓兩人雙雙婚內出軌醜聞因此曝光。（圖／董潔工作室、董潔微薄）

王大治私下模樣被酸與一般路人沒兩樣。（圖／微博）

王大治錄製一段影片，只見不僅模樣頹廢，還對著鏡頭自言自語，行為舉止相當詭異模樣。(圖/微博)

王大治在出軌風波爆發後，「影帝」頭銜似乎變的一文不值，演藝事業逐漸走下坡，日前罕見在社交平台更新近況，從他錄製的一段影片中，只見模樣看起來相當頹廢，還對著鏡頭自言自語，內容更是沒有邏輯可言，行為舉止看起來相當詭異，精神看起來也相當恍惚，讓人不禁感概怎麼變成這般落魄模樣，與當年榮獲「影帝」時的意氣風發的模樣相差甚遠。