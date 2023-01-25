黃珊珊2022競選台北市長惜敗，未來動向成政壇關注焦點。有「學姐」之稱的新科民眾黨台北市議員黃瀞瑩刊出，黃珊珊來到她的天母服務處做法律服務的側拍照，可看出黃珊珊相當專注的在為民眾講解，不僅神情堅定手也跟著揮動著。黃瀞瑩表示，她也在一旁仔細聆聽、學習，雖然法律上她能幫助的有限，但盼能從市政的角度給予一些幫助或建議。黃珊珊選後下一步竟是從基層法律服務開始，讓大批網友又驚又喜，紛紛表達感謝與支持。

黃瀞瑩日前在臉書發文，刊出她與黃珊珊一同為民眾做法律服務的側拍照。黃珊珊戴著黑框細邊眼鏡，看著手中的資料，凝神地為民眾講解，左手也隨之揮動著；黃瀞瑩則在一旁緊盯黃珊珊手中的資料，仔細聆聽著。

黃瀞瑩指出，照片中的地點是在她的天母服務處；黃珊珊特別光臨現場，為她的法律服務團隊助陣，現場陣容還包括孫瑞蓮與吳志豪律師。當晚從6點到9點有許多民眾前來諮詢，她也在一旁仔細聆聽、學習，雖然法律上她能幫助的有限，也希望能從市政的角度給予一些幫助或建議。

對此，黃瀞瑩強調，民眾面對各式各樣的問題，當然會許多負面情緒，有很多都不是一時半刻可解決的，有賴專業一步一步抽絲剝繭；法律和市政雙軌並行，希望為大家人生的困難幫上一點小忙。她認為，這就是黃珊珊之前不斷提到服務的初衷，「不違法、想辦法」，用最實際面對面的方式跟民眾接觸，才能知道大家在生活上面對到的實際問題是哪些。黃瀞瑩也宣布，年後她將在服務處固定提供法律諮詢服務，有最新消息也會在粉專公布給大家。

這篇文章獲得約3000人按讚，迴響熱烈。網友紛紛留言：「想不到黃珊珊的下一步竟然不是拚立委，不過這樣也好，從基層出發才是根本」、「黃珊珊真的很認真，沒有浪費我的選票」、「珊珊這樣好有魅力，果然是律師出身」、「珊&姐無敵，好認真」、「昨天看到學姊整個超專注」、「很驚訝黃珊珊選後這麼低調，而且願意從基層服務重新開始，非常感動」。