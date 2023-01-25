過年期間許多親友團聚時會拍下照片留念，一名女網友在《Dcard》上分享自己的尷尬事蹟，她表示自己為了做私密處醫美，因此近期找了許多範例照。然而在春節拍照時，不慎被親戚看到相簿中存的「一線鮑」讓她尷尬表示「好想解釋」，貼文也引起網友留言紛紛直呼「根本是大型社死現場」。

女網友在《Dcard》上以「手機裡的A片截圖被表姐看到了..」為題，說過年期間因為親友難得相聚想拍大合照留念，她自告奮勇用自己的手機拍攝，然而合照後表姐因為想確認照片便拿起手機查看，不料一滑卻看見「妹子的整個蜜臀+漂亮的一線鮑」原PO當下嚇傻，且看見表姐夫也在一旁目睹，原PO尷尬表示「我從那刻一直在催眠自己，他們沒看到，他們沒看到」、「但從她光速滑回去的這個動作，她肯定是看到了….」。

原PO表示自己手機上的A片截圖是為了要做私密處醫美，才會截圖找漂亮的私密處照片作為參考，她也說事後因為太尷尬只能全程尬聊，「不知道她會怎麼想，會不會跟別人說，或是跟姐夫回去的時候討論這件事，希望不要覺得照片裡的那個是我啊」。原PO表示「此時我好後悔為什麼要截圖，這比被爸媽或兄弟姐妹發現在看A片還難堪吧」，無奈點出「上次見到表姐還是我15歲可可愛愛的好學生樣子，現在這個情況還真是不知道該如何是好，甚至無法去跟她解釋」，文末她也懊惱說「好想解釋啊啊啊啊啊啊」並附上哭臉符號。

貼文曝光後掀起大批網友留言，有網友幽默回應「放下鮑袱 好好過年吧」、「紅鮑拿來」、「這什麼社死現場」、「表姐心想：這我昨天才看」；有網友分享自身經驗表示「在超商打工 阿伯不會列印，我幫他用雲端列印，Ｘ他的雲端打開時一大片光屁股欸，還插著」、「沒差啦，我想他們大概也能理解你的尷尬，讓我想到有一次我跟我同事，一起準備要看一個廠商代表手機裡工作的圖，三個人都盯著那支手機 結果一滑開就是滿版你那圖片的姿勢再插著XX，直接笑爆」。