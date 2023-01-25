大陸養成系組合「TFboys」成名多年，三位成員王俊凱、王源、易洋千璽也各在娛樂圈中交出亮眼的成績單。豈料，23歲的隊長王俊凱近期深陷跨年假唱以及戀情緋聞等等網路謠言論戰，風波不斷。對此，他罕見曬出長文回應：「大家不要抱著戾氣生活」。

王俊凱受邀在跨年演唱會上獻聲，高超的演唱技巧讓不少粉絲們沉醉於他的嗓音之中。然而，有網友用技術手段分析王俊凱的現場表現，指出其音準「太過完美」而直言指出他「假唱」，一時在陸網上引發論戰。粉絲們紛紛發聲為他護航，卻讓多位藝人遭捲入，包括同隊隊友王源、女星楊冪等都被牽涉其中。

王俊凱粉絲「小螃蟹」們在他捲入風波後紛紛出動，在網路上與吃瓜群眾掀起罵戰，更與王源粉絲「小湯圓」互相攻防，傳出「王源舞台表現差強人意」、「王源被伯克利音樂學院退學」等等謠言。此外，王俊凱也在風波中陸續傳出與女經紀人楊柳關係不單純，更疑似與「大13歲女星楊冪」傳出緋聞，相關話題在微博上掀起不小的罵戰聲浪。

對此，王俊凱罕見在日前於微博上發文吐心聲，表示：「有些話想和大家說，可以算是我的新年願望吧！」指出他能走到今天都是因為有粉絲支持，「我也希望我的粉絲都能是快樂的，是正能量的，是在各自生活中都擁有無限精彩與可能的。」然而近期的諸多謠言卻讓大家陷入負面情緒大於正面情緒的情況。對此，他向網友們呼籲：「大家不要抱著戾氣生活」希望所有人都能開開心心的，更盼能停止一些不必要的言語罵戰。

王俊凱在微博上曬出長文回應此前的風波。(圖／翻攝自王俊凱微博)

對此，粉絲們也在微博上曬出多張王俊凱與王源們此前的暖心行為，希望能以兩人過去積累的好名聲讓網友們停止對他們的言論攻擊。此外，也有粉絲們曬出王俊凱與楊冪的同台演唱，澄清兩人只是感情不錯的合作夥伴關係，力圖停止謠言的傳播。