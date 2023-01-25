女星楊丞琳在2019年嫁給大陸男歌手李榮浩之後，近年也把工作重心轉移大陸，在當地發展沒多久也獲得不錯成績，更成為綜藝節目常客。楊丞琳除夕夜才放閃李榮浩，透露自己與家人都在北京過年，24日大方曬出剛睡醒素顏照，現年38歲的她看起來像18歲剛出道，但也傷心自己過年已胖了快2公斤。

楊丞琳24日大年初三分享自己睡飽飽的照片，笑說「睡醒長這樣」，畫面中她頭髮來不及梳理，上衣還是看起來穿了一段時間的樣子，令人驚喜的是，她還頂著素顏，但一點都不像是已經38歲的女人，說是18歲少女都不為過。

不過，楊丞琳卻難過地說，從除夕到年初三短短幾天已經胖了快2公斤，讓她相當傷心，「每年過年都會有個大吃大喝再還債的過程，很是辛苦」，更忍不住羨慕那些吃不胖的人，好奇其他人是否跟她同樣有這種困擾。

除夕夜楊丞琳在社群上傳一系列團圓圍爐照片，今年她更待在大陸李榮浩家過年，還把自己的家人也接到北京過年，兩家人聚在一起和樂融融又溫馨的畫面，羨煞眾人；楊丞琳與李榮浩結婚3年多，感情還是那麼好，也令粉絲都很欣慰，更期盼他們早日有愛的結晶。