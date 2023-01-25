閣揆蘇貞昌在年前請辭，總統府表示內閣最新名單將在年後公布，外界目前預測前總統陳建仁、國安會秘書長顧立雄、前立法院長蘇嘉全都是可能人選，而許多民眾也都相當關注。對此，就有許多網友在網路論壇上認為「陳菊」是最適合的人選，因為「陳菊輩分夠，壓得住黨內其他派系，跟賴清德關係也不差，其他青壯世代也不敢出怪聲，蘇貞昌也吞得下去」，引發討論。

這位網友在網路論壇PTT HatePolitics版上PO出一篇「閣揆有這麼難找人嗎？」的文章表示，「閣揆有這麼難找人嗎？為何到現在還難產？萬一無法在30號上班前新內閣團隊就位，政府將陷入空轉，閣揆有這麼難找人嗎？為什麼大家都不想當？」而此篇文章一出，更引起了大量網友熱烈討論，有人就認為「民進黨人才濟濟，閣揆怎麼可能會難找，其實民進黨的閣揆被說找不到人，跟一堆女生說自己沒人追一樣是騙人的，應該說從蔡英文跟民進黨的角度，要找OK的人選，限制很多」。

這位網友更以另外一個角度建議蔡英文，「其實可以找陳菊來當行政院長」，他坦言，「陳菊輩分夠，壓得住黨內其他派系 跟賴清德關係也不差，其他青壯世代也不敢出怪聲，蘇貞昌也吞得下去。除了陳菊，應該沒有比她更適合的人選」。