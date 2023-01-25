近年隨著民進黨執政，去中化、教改等方針造成社會文化衝擊，就連過年期間選戰暫時休兵，都仍會有過的是農曆或中國新年等爭議。國民黨發言人李明璇強調，她會教導女兒過年習俗的意義，用心傳承中華傳統，用心給家一個充滿年味的好年，是去中化和教改都帶不走的。她深信，有很多可以「一起做的事」，也有很多一定要遵守的習俗，她覺得這些真的很棒，讓家充滿「儀式感」，很值得延續到我們的下一代。

李明璇24日在臉書發文表示，原本按照春節習俗，初二就該回高雄娘家的，不過因為她是想回家就能回家的「自由媳婦」，而且長輩們都很開明，所以從初一到初三，她們一家三口隨著潘先生的家族，一起住在台北的飯店小度假，得到很好的小憩機會。

李明璇提到，去年的春節，她剛生小愛比，還在月子中心，所以兔年算是女兒親身度過的第一個農曆新年，也是她們這個小家庭「第一個自己的過年」。全家一起買新衣，尤其挑喜氣大紅色的，再配上一隻有夠可愛的兔子，以後回憶照片時，她會教小孩有個「十二生肖的故事」。除夕上午全家一起貼春聯，除了增添過年的氣氛，也教導孩子這是「除舊佈新、為新的一年祈福」的意義。

「年夜飯一定要準備長年菜，而且要一口吃不能咬斷、還有一定要有一條魚，而且不能吃完，要有剩，一定要圍爐吃個鍋。」李明璇強調，就算現在很多人選擇到餐廳用年夜飯（她們家也是），以後的每年過年，她依然會告訴小愛比：這些習俗就是象徵「闔家團圓、年年有餘、祝福阿公阿嬤長命百歲」的美好意義。

李明璇直言，用心「傳承中華傳統」，用心給家一個充滿年味的好年，是去中化和教改都帶不走的。她深信，有很多可以「一起做的事」，也有很多「一定要遵守的習俗」，她覺得這些真的很棒，很值得延續到我們的下一代。讓家充滿「儀式感」，整個國家就會很有年味了！