台灣民意基金會24日公布一份隱藏版民調，他們在去年9月時曾針對總統蔡英文下令「全黨公職力挺林智堅清白」的做法進行調查，結果顯示有61.1％民眾不支持。游盈隆稍早在臉書指出，蔡英文恐怕到現在都沒警覺到這個問題，以及對民進黨的殺傷力。

游盈隆表示，自己公布有關「國人對蔡總統八月力挺林智堅論文清白的態度反應」的民調，其實直接或間接地證實了「蔡總統在林智堅論文門案和社會主流民意站在對立面」。

游盈隆強調，蔡英文似乎從沒警覺到這個問題，「因此，她不但在這個問題上和主流民意對抗了三個半月，從8月11日一直到11月26日；一直到選後的現在」，甚至當新內閣似乎難產的時候，她還是沒有意識到林智堅論文門案的嚴重性，以及對民進黨的殺傷力。且選後還爆發了，鄭文燦和蔡適應碩士論文也被校方認定抄襲並撤銷學位。

另外在賴清德就任黨主席後，曾發表「一項使命、兩項任務、四項黨務革新、站穩四個堅持」演說。游盈隆對此提到，這代表賴清德有接地氣，知道問題在哪裡；但另一方面賴並沒有說要「如何」徹底解決學倫問題，所以，問題等於是懸在半空中。

游盈隆對學倫問題後續影響舉例，像鄭文燦如果出任副閣揆或其他職務，是否符合賴清德「徹底解決學倫問題」的目標和期望？還有，像立委蔡適應或其他顯而易見的黨內未爆彈，包括他自己親信在內，該如何處理？都在考驗新任黨主席的魄力和決心。另外一點，蔡總統是否贊同要「徹底解決學倫問題」？如果不贊同、不以為然或不配合？該怎麼辦？