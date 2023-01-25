希臘網球好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）今天擒下對手，第4次挺進澳洲網球公開賽4強，下一場將迎戰俄羅斯籍對手卡察諾夫，爭取生涯第一座大滿貫金盃。

法新社報導，希臘籍第3種子西西帕斯令捷克籍非種子萊赫茨卡（Jiri Lehecka）招架不住，以6比3、7比6（7比2）、6比4力克對手。

下一場他將出戰俄羅斯籍18種子卡察諾夫（Karen Khachanov），期能首次搶下澳網決賽門票。他先前曾3次在澳網4強止步，包括過去2屆比賽。

俄羅斯好手卡察諾夫今天在美國籍對手柯達（Sebastian Korda）因手腕受傷棄賽下，以7比6（7比5）、6比3、3比0獲勝晉級。

西西帕斯說：「這次感覺與以往任何比賽都不同，最重要的是，到了最後，我找到了解決辦法。」他若在本屆澳網封王，將拿下世界排名第一。

塞爾維亞巨星喬科維奇（Novak Djokovic）若是奪冠，也將再次贏得球王頭銜。

24歲的西西帕斯說：「這是非常難打的一場3盤比賽，是至今最難打的賽事之一。」

「萊赫茨卡這次賽事打得很好，他近來開始表現得十分好，是個了不起的選手。」

「我必須接住他的落地球，這些球過網的時候強勁而且比較深入許多，成了我必須全心面對而且全力以赴的任務。」（譯者：張佑之/核稿：楊昭彥）1120125