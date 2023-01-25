自2022九合一選舉拿下勝利後，藍營下一步就是要乘勝追擊，在2024總統、立委選舉擴大戰果，青壯世代的台北市議員徐巧芯、游淑慧、前議員羅智強也喊出將挑戰立委席次。不過游淑慧24日卻在中天節目《辣晚報》中語出驚人，只要民進黨現任港湖區立委高嘉瑜以無黨籍的身分參選，自己就願意出來支持。

游淑慧指出，無論如何藍營只有一個目標，就是讓民進黨能少一席是一席，「高嘉瑜若是願意以無黨籍參選，我願意支持她」，她強調，因為在政策表決、預算通過時，高還是只會聽從黨意；只有在非表決的時候，才說民進黨做不好，因此看一個民意代表，「是要看她在行使職權的當下，是依民意，還是聽黨意，很多時候要看候選人在民意上的表態。」

另外對於立委的聲量和知名度，游淑慧坦言，高嘉瑜應該是全國第一名，且非常擅長操作議題，現在高被民進黨側翼批判、公審，很多藍軍的支持者轉而力挺，讓自己也非常害怕，港湖選區已經可說是國民黨的艱難選區了。

不過對於競選港湖區立委，游淑慧也自娛娛人的表示，未來要打一場港湖歌喉戰，「她要辯論，我就辯論；她要談政見，我就講政見；那她唱歌，我就跟你唱歌。」現任的立委最愛唱歌，那只能比拚唱歌，隨後游淑慧也在節目中小秀一段歌藝。