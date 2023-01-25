副總統賴清德近期接任民進黨主席，表示民進黨會遵照1999年台灣前途決議文，台灣已是主權獨立國家，沒有宣布台獨必要。Youtube頻道《桃園孫先生》24日舉辦網路投票，調查民眾對賴清德上述言論的看法，結果竟有94%的民眾認為賴清德的說法有誤，不滿賴玩文字遊戲；且僅僅只有4%民眾認同他的觀點。

截至24日晚間，該投票約有1萬1000人參與，比例由高到低分別是：支持「我們國名是中華民國，譴責賴清德玩文字遊戲」選項的民眾占94%、其次是「可以接受賴清德的這個說法」的有4%、投「其他意見」、「沒意見」的人各占1%，結果可說是相當懸殊。

另外從留言可以看到，反對賴清德說法的網友，認為「不需在名稱上魚目混珠，顧好中華民國的一切，才是最重要、最實際的」、「有人連自己身分證件上的國名都不清楚，還想參選中華民國公職人員選舉？」、「這個黨永不須相信」、「金孫是什麼意思人民要想明白」、「又在騙，騙很大！」

針對賴提到的所謂務實台獨，國民黨立委賴士葆日前也分析，實際上「就是台獨」，賴比前主席蔡英文再往前走一步。他認為賴清德重申民進黨的台灣前途決議文，宣稱台灣是一個主權獨立的國家，跟蔡英文講中華民國是主權獨立國家還是不一樣。