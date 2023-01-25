新年伊始，美國紐約愛樂官網宣告節目內容，其中一場是台灣的國家交響樂團（NSO，台灣愛樂），4月下旬將在剛整修完畢並重新開幕的林肯中心大衛．格芬廳首登場，小提琴家黃俊文也將參與演出。

這是國家交響樂團年度美國巡演行程的其中一場，整趟美國行共有四場演出，由樂團的音樂總監準．馬寇爾帶領，包括首場在紐約林肯中心的艾莉絲・塔利廳，演出陣容為NSO音樂家群和林肯中心室內樂協會共同呈現。第二場將到華府約翰．甘迺迪表演藝術中心，接著回到紐約林肯中心的大衛．格芬廳，最後一站為芝加哥的溫茲音樂廳。

演出曲目包括台灣作曲家李元貞受客家委員會委託創作的作品《美濃之道》，以及同樣是台灣作曲家陳可嘉的作品《潮生潮落》，將在美國世界首演，小提琴家黃俊文也將演奏布魯赫的《蘇格蘭幻想曲》，同時還有孟德爾頌《芬加爾洞窟》序曲、德布西的《海》等經典作品，展現台灣音樂演奏的實力。