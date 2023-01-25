北市交明日之星優勝者之一趙翊媗就讀台師大音樂系二年級，優勝者音樂會上她將挑戰演出拉赫曼尼諾夫的第三號鋼琴協奏曲。（北市交提供）

第13屆北市交明日之星最年輕的優勝者魯直鈞，現年16歲，在優勝者音樂會上將挑戰演出拉赫曼尼諾夫第二號鋼琴協奏曲。（北市交提供）

台北市立交響樂團2023年明日之星優勝者音樂會，將在2月18日於中山堂中正廳登場，3位脫穎而出的獨奏家林品宏、趙翊媗及魯直鈞將擔任鋼琴獨奏，和北市交助理指揮張致遠同台，曲目極具份量，包括布拉姆斯第二號鋼琴協奏曲，以及拉赫曼尼諾夫第二號、第三號鋼琴，年後可至台北市中山堂免費索票。

林品宏現年22歲，目前就讀台師大音樂系四年級，師事辛幸純。曾獲費城國際鋼琴大賽第二名、師大協奏曲比賽冠軍、新逸鋼琴大賽季軍等獎項。除了鋼琴獨奏外，他在鋼琴合作、音樂創作領域亦有表現，曾獲中華民國聲樂家協會「最佳鋼琴合作獎」，並與作曲家鄧耀聖合作創作電聲音樂作品「萬花琴」，發表於台灣當代文化實驗場C-Lab 聲徜音樂節。這次他將演奏布拉姆斯第二號鋼琴協奏曲。

趙翊媗就讀台師大音樂系，現為大二生，師事葉孟儒，音樂會她將挑戰演奏拉赫曼尼諾夫的第三號鋼琴協奏曲。她曾入圍莫斯科國際青少年蕭邦鋼琴大賽、國際柴科夫斯基青少年音樂大賽、Gina Bachauer 國際鋼琴音樂節等，於2020年獲國際大師鋼琴藝術節「明日之星音樂會」評委榮譽提名，並在2021年獲得師大鋼琴協奏曲比賽冠軍。

值得一提的是，在甄選過程中，林品宏及趙翊媗不僅在自己的曲目上表現傑出，還互相擔任彼此的鋼琴協奏者，展現演出耐力，最後雙雙入選優勝，蔚為佳話。

魯直鈞是這次最年輕優勝者，現年16歲，目前就讀師大附中高中部音樂班二年級，主修鋼琴，師事鍾曉青。曾接受多位鋼琴大師個別指導包括魏樂富、盧易之、Joseph Rackers、林易等，他同時也熱衷於室內樂的學習及演出。

魯直鈞曾於義大利佩魯賈音樂節與管弦樂團演出協奏曲，曾獲第五屆史坦威青少年鋼琴大賽決賽第二名、台北國際鋼琴大賽第一名、史坦威青少年大賽決賽第三名等。音樂會上他將演奏拉赫曼尼諾夫第二號鋼琴協奏曲。

2023年北市交明日之星優勝者音樂會為免費索票入場，即日起在台北市中山堂服務台開放登記索票，每人2張，索完為止，過年期間除夕至初四（1／21至1／25）閉館，初五（1／26）起正式開館。