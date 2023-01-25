張秀卿與老公王國贊在新加坡開心大啖美食。（豪記唱片提供）

金曲台語歌后張秀卿除夕受邀主持與演唱賀年開工，結婚9年第一次跟老公在異國過農曆年，張秀卿開心表示，「我們工作後續留新加坡享受兩人世界，大啖美食、品美酒，更打趣笑說除夕歌唱開唱進財，做人也同步開工啦，在金兔年一開始，期盼好事齊發都中。」

張秀卿的女兒近年獨立赴美讀書，現在台灣只有她跟老公相伴，很放鬆的過日子，因為疫情，時隔三年，她第一個海外秀就獻給新加坡，受邀擔任賀年晚會的主持與演唱，老公難得當助理陪伴她工作，婦唱夫隨的感覺好窩心。

她再度登上新加坡舞台，看到久違的粉絲心情超開心，更妙語如珠的逗趣主持風格，現場爆笑聲不斷，演唱夯曲〈辣妹駕到〉現場嗨翻天，接著名曲〈車站〉，讓粉絲感動的直呼：「終於盼到回歸新加坡舞台。」

她過往經常造訪新加坡，直言咖哩螃蟹、肉骨茶都是必吃的美食，老公則是第一次造訪當地，她負責帶老公不斷的狂吃美食，從名菜到小吃完全不放過，吃得超盡興，「沒有行程規劃，感覺對了，就繼續享受在新加坡玩」，並透露夫妻倆近來都十分忙碌，晚上同床都卻無法相見，「不是我先睡就是他先睡，因此我們只是有名無實的床友而已，趁著金兔假期要好好的把握。」提到兔年新計畫，張秀卿開心分享新專輯《我是女王》將在3月推出，笑說新專輯將有突破，請大家拭目以待。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！