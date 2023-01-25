獨立藝術經理人許慈茵（左）及小島大歌創辦人陳玟臻（右）獲選參加首屆「ISPA台灣夥伴計畫」。（文化部提供）

國際表演藝術協會（ISPA）年度大會日前在紐約舉行，雲門舞集執行總監洪家琪獲邀在「新作提案」單元介紹舞團的最新作品《波》，尋求合作與邀演機會。

《波》是由雲門藝術總監鄭宗龍和日本新媒體藝術家真鍋大度（Daito Manabe）聯手製作的作品。雲門舞集演出經理莊婷琪表示，要在提案的短時間內想辦法吸引人，而雲門不只有舞團，也經營劇場，希望透過交流讓台灣被看見，同時也邀請其他國家團隊到台灣演出。

國際表演藝術協會每年1月在紐約召開年會，本屆共有來自51個國家及地區、203個城市的540位各國表演藝術專業人士與會，各國會員齊聚討論國際表演藝術最新議題。今年主題是「當務之急」（Ugency of Now），面對疫後劇場重啟，各國表演藝術人士期許揮別過去、向前邁進，面對必須優先解決的問題。會中討論支持擴大少數族裔、身障者的聲音，並辯證數位工具、NFT及氣候變遷的影響。

本屆代表台灣的參加者還包括獲選首屆「ISPA台灣夥伴計畫」的獨立藝術經理人許慈茵和小島大歌創辦人陳玟臻，還有衛武營國家藝術文化中心，由營運副總監黃國威率隊參加。

許慈茵表示，透過3天會議密集地跟各國夥伴相互認識，光是產生連結就舉足輕重，在交流時提出台灣觀點，讓台灣藝術家或團隊在ISPA年會中更有存在感，是為期3年的夥伴計畫期間可著力的事。

陳玟臻表示，人跟人建立關係須要不斷經營。她很感謝夥伴計畫給予3年時間，讓獲選者可以有階段性任務，每年都有新的規畫與面向。

駐紐約辦事處台北文化中心主任張惠君表示，這是疫情後首度的實體年會，台灣隊伍陣容堅強，特別是「ISPA台灣夥伴計畫」獲得台灣表演藝術界熱烈回響，顯示表演藝術生態圈需要更多年輕一代進入國際表演網絡，讓藝術家持續被看見。