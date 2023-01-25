Hit Fm聯播網賀歲迎新春，星光雲集陪聽眾歡度兔年。即日起到大年初六（27日），每天下午1點以及下午6點播出兩檔兔年新春特別節目「兔GETHER FOREVER」，大咖歌手輪番上陣報喜，並於當天晚上11點精彩再重播。

Hit Fm新春特別節目「兔GETHER FOREVER」大年初三由吳卓源（Julia）、J.Sheon雙J組合來主持，Julia說，以前在澳洲生活，對於過年沒有特別感受，因為也沒有年假可以放，但家裡晚餐會多幾道菜，但到台灣以後她幽默的說，直到拿到長輩發放紅包才真的有過年氣氛。J.Sheon詢問Julia現在過年會包給父母跟妹妹嗎？Julia直爽的說，她不會特別包紅包給家人，因為平常她的東西就是家人的東西，她的錢也是家人的錢，不需要過年再給紅包，因為錢都在家人戶頭裡。

J.Sheon過年最有心得的就是拿紅包錢去發財，小時候他會看長輩玩遊戲，他就看哪一邊氣勢旺就跟著下注，他靠著在場外下注贏了2萬多元，而且他不會貪心，懂得見好就收，會算一下自己目前賺了多少、回本多少，該踩剎車絕對馬上停下來，絕不讓自己輸錢。像玩刮刮樂也是，他不會失心瘋的想要刮中大獎，花一千元買刮刮樂，有中再繼續刮，後來回本贏了4千多，內心就很滿足了。