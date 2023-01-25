歐洲地中海地震中心（EMSC）表示，阿根廷東聖地牙哥省（Santiago Del Estero）今天遭到規模6.2強烈地震襲擊。

歐洲地中海地震中心表示，震源深度611公里。（譯者：陳政一）1120125

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