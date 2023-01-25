阿根廷東聖地牙哥省遭規模6.2強震襲擊 04:102023/01/25 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 阿根廷東聖地牙哥省遭規模6.2強震襲擊。(示意圖/達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲地中海地震中心（EMSC）表示，阿根廷東聖地牙哥省（Santiago Del Estero）今天遭到規模6.2強烈地震襲擊。 歐洲地中海地震中心表示，震源深度611公里。（譯者：陳政一）1120125 印尼蘇拉威西一帶發生規模6地震 加密貨幣平台Bitzlato創辦人遭捕 5同夥歐洲落網 《國際產業》法國力促歐盟 推進「歐洲製造」戰略 #聖地牙哥 #規模6 #襲擊 #歐洲 #地震中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》荷蘭科技團體呼籲歐盟 晶片出口政策立場一致 13:482023/01/18 財經 過年遭鞭炮襲擊！屁孩公園廁所「拉完再炸」 屎飛濺天花板 16:312023/01/24 社會 印尼7.0地震僅有輕微受損通報 海嘯警報解除 20:012023/01/18 國際 台美貿易倡議 台灣還要倒貼什麼 04:102023/01/20 時論廣場 打臉普丁！俄國大使館發文疑認克里米亞歸還糗了 19:532023/01/19 國際 民調：義總理梅洛尼支持度歐洲最高 全球第4 10:092023/01/19 國際 中立國不能置身事外 各國施壓瑞士提供烏克蘭武器 20:572023/01/18 軍事 時論廣場》2024需要和平的政府（楊艾俐） 21:572023/01/19 時論廣場 陸猛秀拳頭 美F16為這從德疾飛日 17:262023/01/19 軍事 美狙擊大陸晶片 手段太「惡霸」犯眾怒！連歐洲人都氣炸 09:092023/01/19 財經 法國財長：美國想反對中國 歐盟則想與中國接觸 09:032023/01/21 兩岸 《國際金融》ECB官員：利率可能在夏季見頂 10:282023/01/19 財經 影》北倫敦德比變調！熱刺球迷闖入襲擊兵工廠門將 08:302023/01/17 體育 想斷開大陸？歐洲大老曝脫鉤下場：不會跟美國一樣 17:312023/01/22 財經 民調會說話 大陸民眾對歐洲好感度遠勝美國 11:512023/01/17 兩岸 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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